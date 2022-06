Referendum, flop di contenuti e politico. Ma non solo per la Lega (Di lunedì 13 giugno 2022) La giustizia non "buca". E lo strumento del Referendum , così come le urne, esercitano sempre meno fascino . Sono i primi due risultati certi dell' election day 12 giugno 2022 , un appuntamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) La giustizia non "buca". E lo strumento del, così come le urne, esercitano sempre meno fascino . Sono i primi due risultati certi dell' election day 12 giugno 2022 , un appuntamento ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - ferrazza : Quelli che danno la colpa ai giornali per il flop dei referendum sono gli stessi che dicono che i giornali non li legge più nessuno. - pietroraffa : ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - ardovig : #Buongiorno ??. Referendum: cronaca di un flop annunciato. - platanix1 : Sempre più bassa l''affluenza'.. di Salvini alle conferenze stampa in cui deve spiegare i flop.. #affluenza #Referendum #salvinipagliaccio -