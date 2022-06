Questo ragazzo aveva predetto il covid: torna a parlare dopo 2 anni e ci ammonisce (Di lunedì 13 giugno 2022) Considerato il ragazzo delle veggenze, Questo quindicenne aveva predetto il covid tempo prima che si manifestasse. Ora torna a parlare, con nuove predizioni ancora più sconvolgenti delle precedenti. Cosa avrà mai rivelato? Il veggente indiano di quindici anni ha parlato di nuovo, ma sembra che le sue previsioni non siano così disastrose stavolta. Sarà davvero così? Scopriamo cosa ha predetto! Previsioni sul covid – (monzatoday) – curiosauro.itIl ragazzo delle veggenze Si chiama Abhigya Anand, ha quindici anni, ed è un veggente indiano. Già due anni fa aveva previsto l’arrivo della pandemia e, fino a Questo momento, anche tutte le altre ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 13 giugno 2022) Considerato ildelle veggenze,quindicenneiltempo prima che si manifestasse. Ora, con nuove predizioni ancora più sconvolgenti delle precedenti. Cosa avrà mai rivelato? Il veggente indiano di quindiciha parlato di nuovo, ma sembra che le sue previsioni non siano così disastrose stavolta. Sarà davvero così? Scopriamo cosa ha! Previsioni sul– (monzatoday) – curiosauro.itIldelle veggenze Si chiama Abhigya Anand, ha quindici, ed è un veggente indiano. Già duefaprevisto l’arrivo della pandemia e, fino amomento, anche tutte le altre ...

Pubblicità

maraeffee : Pentendomi di essere stata amichevole con un ragazzo da sbronza e adesso questo mi chiede di uscire e io non so com… - LabMin1 : La parola per incoraggiare la tua vita è ANELLO,, quello che un ragazzo provò a vendere al mercato per una moneta s… - aletata13 : Non ho aperto nemmeno gli occhi, ho ancora un occhio mezzo chiuso. HOBI SEI BELLISSIMO CAZZO. Questo ragazzo non… - larjmoon : È più sottone di me questo ragazzo, ma come si fa ????? - scoppiodistelle : Lo stile di questo ragazzo -