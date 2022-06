Quale futuro per Mertens? La posizione di Roma, Lazio e Napoli (Di lunedì 13 giugno 2022) A 35 anni Dries Mertens cercherà con ogni probabilità di strappare l’ultimo grande contratto di una carriera che, inevitabilmente, giungerà a breve al termine. Ci ha provato prima di tutto con il Napoli, ma le sue richieste da quattro milioni netti per due anni sono state ritenute eccessive da parte di De Laurentiis, impegnato nella sua politica di abbattimento del monte ingaggi. FOTO: Getty – Napoli Mertens Evidentemente, però, non sono soltanto gli azzurri ad essere perplessi di fronte a certe richieste. Come riporta La Repubblica, infatti, ieri la Roma si è chiamata fuori dalla corsa per l’attaccante belga, spaventata dalle elevate richieste del numero 14 (4 milioni netti e 800 mila euro di commissioni agli agenti). C’è poi la Lazio di Maurizio Sarri, storico mentore di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) A 35 anni Driescercherà con ogni probabilità di strappare l’ultimo grande contratto di una carriera che, inevitabilmente, giungerà a breve al termine. Ci ha provato prima di tutto con il, ma le sue richieste da quattro milioni netti per due anni sono state ritenute eccessive da parte di De Laurentiis, impegnato nella sua politica di abbattimento del monte ingaggi. FOTO: Getty –Evidentemente, però, non sono soltanto gli azzurri ad essere perplessi di fronte a certe richieste. Come riporta La Repubblica, infatti, ieri lasi è chiamata fuori dalla corsa per l’attaccante belga, spaventata dalle elevate richieste del numero 14 (4 milioni netti e 800 mila euro di commissioni agli agenti). C’è poi ladi Maurizio Sarri, storico mentore di ...

