Napoli, Kvaratskhelia rivela: «Ecco quando arriverò in azzurri!» (Di lunedì 13 giugno 2022) Il neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia ha rivelato quando arriverà in Italia per cominciare la sua nuova avventura Kvicha Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli sulla fascia sinistra offensiva, al termine della partita di Nations League tra la sua Georgia e la Bulgaria ha parlato del suo futuro in azzurro. LE PAROLE – «Che peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Non posso dire nulla di preciso sul Napoli ora, ma a luglio sarò con loro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Il neo acquisto delhatoarriverà in Italia per cominciare la sua nuova avventura Kvicha, neo acquisto delsulla fascia sinistra offensiva, al termine della partita di Nations League tra la sua Georgia e la Bulgaria ha parlato del suo futuro in azzurro. LE PAROLE – «Che peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Non posso dire nulla di preciso sulora, ma a luglio sarò con loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

