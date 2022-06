Morto Cosimo Di Lauro, il boss della Camorra ritenuto colui che innescò la prima faida di Scampia. Era detenuto al 41 bis (Di lunedì 13 giugno 2022) Cosimo Di Lauro, ex boss dell’omonimo clan camorristico, è Morto a 49 anni nel carcere di Opera, a Milano, dove era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quanto riferisce l’Ansa, è stata disposta l’autopsia. Cosimo, in carcere dal 2005, era figlio di Paolo Di Lauro, storico capoclan di Secondigliano, detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui in carcere dove sta scontando tre ergastoli e detenuto in regime di 41 bis. Anche il fratello Marco è detenuto in regime di carcere duro, in Sardegna. Cosimo era ritenuto dagli inquirenti della Dda di Napoli colui che diede vita alla prima faida di Scampia che provocò un centinaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)Di, exdell’omonimo clan camorristico, èa 49 anni nel carcere di Opera, a Milano, dove erain regime di 41 bis. Secondo quanto riferisce l’Ansa, è stata disposta l’autopsia., in carcere dal 2005, era figlio di Paolo Di, storico capoclan di Secondigliano, detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui in carcere dove sta scontando tre ergastoli ein regime di 41 bis. Anche il fratello Marco èin regime di carcere duro, in Sardegna.eradagli inquirentiDda di Napoliche diede vita alladiche provocò un centinaio ...

