Montalto di Castro | eletto il primo sindaco donna | la fascia tricolore va Emanuela Socciarelli

(Di lunedì 13 giugno 2022)di– Lo scranno dadel Comune didisi tinge di rosa: lava infatti a, eletta alturno. L’esponente di Idee in Comune è stata eletta col 32,79% delle preferenze. Segue Angelo Brizi, poco sotto il 25%. Bocciata l’Amministrazione uscente: ilfacente funzioni Luca Benni si ferma al 23% dei voti. A chiudere le fila Angelo di Giorgio col 15% delle preferenza e Gianni Petronio col 4,5% dei voti.è la primaa ricoprire l’incarico diCittadino del Comune didi. Il Faro online – Clicca qui per ...

Emanuela Socciarelli è la nuova sindaca di Montalto di Castro. All'esponente di Idee in Comune, i montaltesi hanno assegnato il 32,79% delle preferenze, ossia 1.643 voti e 8 saranno i seggi in consiglio comunale.