Lavoro: posti a chiamata in forte aumento (+168%) in alberghi e ristoranti (Di lunedì 13 giugno 2022) nel primo trimestre 2022 le posizioni di Lavoro a chiamata o intermittenti sono 228 mila unita', con una crescita dell'86,7% rispetto all'anno precedente e pesano per l'1,7% dell'occupazione complessiva L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 giugno 2022) nel primo trimestre 2022 le posizioni dio intermittenti sono 228 mila unita', con una crescita dell'86,7% rispetto all'anno precedente e pesano per l'1,7% dell'occupazione complessiva L'articolo proviene da Firenze Post.

PubblicitĂ

matteosalvinimi : Autostrada, autogrill direzione Carrara. Senza lo sconto benzina chiesto e ottenuto dalla Lega (25 centesimi al lit… - Antonio_Tajani : Perché il @pdnetwork non vota al Parlamento europeo l’emendamento del @EPPGroup che propone di ridurre dal 100 % al… - MarcoDreosto : Divieto auto benzina e diesel. Follia dell’ambientalismo da salotto. Sinistra europea con che coraggio guarderà in… - FirenzePost : Lavoro: posti a chiamata in forte aumento (+168%) in alberghi e ristoranti - DanielRemondin1 : @lorepregliasco Identico al 'ci rubano i posti di lavoro' ma poi quando quei posti si sono liberati (lockdown) non… -