(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel centro destra Fratelli d’Italia davanti alla Lega che è in discesa po’ dappertutto, Forza Italia crolla in quasi tutti itranne che a Melegnanofa registrare un 16,86%

7giorni

...7%, seguito da Nicola Fiorita (Pd -) con il 31,1%. La copertura del campione è del 42%. Le ... Ore 17.Lupi: 'Centrodestra vince se unito' 'Se il centrodestra c'è ed è unito, con un pilastro ......30% rispetto al 31,21% di Simone Petrangeli, candidato del centrosinistra appoggiato da. A Lodi ... ore 16.- Campione al 12% e seconda proiezione a Genova, con Marco Bucci confermato sempre al 54,... Il M5S al 3,04% di media nei 7 comuni milanesi dove si è presentato con una sua lista, il Partito grillino di Conte non esiste più Ma c'è undato che mi fa male ed è quello dell'astensionismo. Le amministrative - ha sottolineato Conte - sono state sempre state un tabù per M5s, a parte qualche tornata come a Torino e Roma. Però non ...Lo spoglio inizia alle 14, ma ci sono già gli exit poll di sei città importanti (Palermo, Genova, Verona, Parma, L’Aquila, Catanzaro) e i dati sull’affluenza: tutti i risultati e i commenti, in dirett ...