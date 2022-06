Golf, US Open 2022: calendario, date, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto per l’edizione 2022 dello US Open di Golf, il terzo Major stagionale in programma dal 16 al 19 giugno sul percorso del Country Club di Brookline, nel Massachusetts. Grande attesa per un torneo che come ogni anno promette spettacolo e grandi difficoltà per i giocatori in campo. Difende il titolo lo spagnolo Jon Rahm, numero due del mondo, ma tra i suoi principali avversari figureranno il numero uno mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy, fresco vincitore del Canadian Open. Per l’Italia saranno in campo Francesco Molinari e Guido Migliozzi, che lo scorso anno fu clamoroso quarto sul percorso di Torrey Pines. orari, TV E streaming – Lo US Open sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport, con tutte le quattro giornate di gara in programma ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto per l’edizionedello USdi, il terzo Major stagionale in programma dal 16 al 19 giugno sul percorso del Country Club di Brookline, nel Massachusetts. Grande attesa per un torneo che come ogni anno promette spettacolo e grandi difficoltà per i giocatori in campo. Difende il titolo lo spagnolo Jon Rahm, numero due del mondo, ma tra i suoi principali avversari figureranno il numero uno mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy, fresco vincitore del Canadian. Per l’Italia saranno in campo Francesco Molinari e Guido Migliozzi, che lo scorso anno fu clamoroso quarto sul percorso di Torrey Pines., TV E– Lo USsarà trasmesso intv da Sky Sport, con tutte le quattro giornate di gara in programma ...

