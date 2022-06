Finto tassista gira con una mazza in auto | bloccato e denunciato

(Di lunedì 13 giugno 2022) La Capitale non smette di sorprendere. A volte in positivo, altre, purtroppo, in negativo. Continuano a registrarsi infatti situazioni di degrado tra le vie della città, in questo caso a Termini. Viste le continue situazioni di pericolo, i Carabinieri hanno deciso di intensificare i controlli così da prevenire e reprimere i numerosi reati. Solo lo scorso fine settimana, i militari della Compagnia Roma Centro, hannosette persone a piede libero. Tra cui, un uomo che da tempo si spacciavama in realtà aveva altre intenzioni. Leggi anche: Roma, il degrado a Termini non finisce: 8 arresti e 4 denunce in poche ore La vicenda Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, hanno individuato un cittadino straniero di 41 anni, già con precedenti, mentre esercitava abusivamente l’attività di ...

Il finto tassista ha quindi guidato fino a Tor Sapienza e proseguito fino al campo nomade. Quando sono arrivati il finto cliente ha recuperato dallo zaino una bottiglia e ha iniziato a farla roteare.