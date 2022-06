Fedez pubblica la confessione alla psicologo | non voglio morire

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Non, non, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me”.Sono le parole, tra i singhiozzi, diallonel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas.E’ lo stesso artista are oggi l’audio nelle stories di Instagram.“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dalloil giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas – scrive-. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. ...