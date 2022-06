Fabio Ridolfi è morto. Questa mattina era iniziata la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) Era iniziata Questa mattina, 13 giugno, la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino) inchiodato a letto da 18 anni per una tetraparesi, che aveva ottenuto l’assenso del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito ma poi era stato fermato per la mancata indicazione del farmaco. In serata l’annuncio: Ridolfi è morto. A darne notizia la famiglia e l’associazione Coscioni. Fabio Ridolfi mentre viene assistito da suo fratello Andrea Rispetto per Fabio: tutto il paese di Fermignano riunito per la veglia Ieri era il paese si è riunito in piazza per una veglia: “Vogliamo salutarlo e fargli capire che tutta Fermignano è con lui e con la ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Era, 13 giugno, laper, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino) inchiodato a letto da 18 anni per una tetraparesi, che aveva ottenuto l’assenso del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito ma poi era stato fermato per la mancata indicazione del farmaco. In serata l’annuncio:. A darne notizia la famiglia e l’associazione Coscioni.mentre viene assistito da suo fratello Andrea Rispetto per: tutto il paese di Fermignano riunito per la veglia Ieri era il paese si è riunito in piazza per una veglia: “Vogliamo salutarlo e fargli capire che tutta Fermignano è con lui e con la ...

