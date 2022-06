"Entro certi limiti. Stia attenta, altrimenti...": Iva Zanicchi, cannonata contro Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il primo concorrente in gara, confermato per la stagione 2023 di Ballando con le stelle, sarà nientemeno che l'Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi. A spifferare la notizia è stata la cantante stessa in un'intervista rilasciata per la Radio2 nel format Grazie dei Fiori con Pino Strabioli. La Zanicchi si cimenterà sula pista da ballo più famosa di Rai1 pronta a mettersi ufficialmente in gioco. Reduce dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, Iva nazionale non perde tempo e si tuffa in una nuova avventura per lei inedita. Ai microfoni di Grazie dei Fiori ha dichiarato: "Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l'ho voluto, perché è l'ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il primo concorrente in gara, confermato per la stagione 2023 di Ballando con le stelle, sarà nientemeno che l'Aquila di Ligonchio, Iva. A spifferare la notizia è stata la cantante stessa in un'intervista rilasciata per la Radio2 nel format Grazie dei Fiori con Pino Strabioli. Lasi cimenterà sula pista da ballo più famosa di Rai1 pronta a mettersi ufficialmente in gioco. Reduce dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, Iva nazionale non perde tempo e si tuffa in una nuova avventura per lei inedita. Ai microfoni di Grazie dei Fiori ha dichiarato: "Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l'ho voluto, perché è l'ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun ...

