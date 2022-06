Effetto Comunali | Letta rilancia il proporzionale L' unico modo per non scegliere M5S o Renzi-Calenda

Pubblicità

KoinStrom : RT @primumvivere2: @lorepregliasco @you_trend E grazie alle comunali concomitanti. Senza quell'effetto traino, l'affluenza sarebbe stata so… - primumvivere2 : @lorepregliasco @you_trend E grazie alle comunali concomitanti. Senza quell'effetto traino, l'affluenza sarebbe sta… - pisu_laura : Dalla Lega all'accordo con Ingroia, il colpo ad effetto di Francesca Donato: 'Io candidata a sindaco trasversale' - BelusciGim : @PoliticaPerJedi Le comunali non vanno meglio. Segno di un effetto pattumiera che trasmette la politica - IeeeMatteo : alle Comunali non voto; al #REFERENDUMGIUSTIZIA 5 sì 1 sì 2 sì 3 sì 4 sì 5 sì dubito l'effetto sarà un efficientam… -

ilmattino.it

...(quota per i Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del " Fsc " per... d - quinquies ), della Legge 232/2016 (finanziamento e sviluppo dei Servizi socialisvolti ......stato "trascinato" oltre il 20% perché laddove si votava anche per i sindaci e i consigli(... Il "traino" delle elezioni amministrative sui referendum non ha avuto comesolo un aumento ... Astensionismo record l'effetto referendum anche sulle comunali In ogni caso il voto è stato ponderato, anche se avrebbero vinto i si, gli elettori hanno dato preferenze diverse ai cinque quesiti ...Il dato complessivo finale è stato "trascinato" oltre il 20% perché laddove si votava anche per i sindaci e i consigli comunali (poco meno di 1.000 ... amministrative sui referendum non ha avuto come ...