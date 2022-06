(Di lunedì 13 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

SusannaGatto4 : @AmalaTV_ Infatti il paragone tra affari dovrebbe essere fatto tra Dybala e Pogba, ma si sceglie volutamente di par… - ilcirotano : Dybala-Di Maria, chi fa l'affare? L'Inter, ecco perché - - ilcirotano : Dybala-Di Maria, chi fa l'affare? La Juve, ecco perché - - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GAZZETTA DELLO SPORT, Dybala all’inter e Di M - sportli26181512 : Dybala-Di Maria, chi fa l'affare? La Juve, ecco perché: Dybala-Di Maria, chi fa l'affare? La Juventus: ecco perché… -

La Gazzetta dello Sport

... le difficoltà economiche del club (che avrebbe dovuto corrispondere uno stipendio importante a un campione fragile) e le caratteristiche tecnico - tattiche di. Non perderti le Newsletter di ...Che cosa porteràall'Inter La risposta è semplice: aggiungerà imprevedibilità, regalerà il lampo di una intuizione improvvisa o di un sinistro affilato. Da Luciano Spalletti a Simone Inzaghi, passando per ... Dybala-Di Maria, chi fa l'affare L'Inter, ecco perché Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di raccogliere l'eredità di Dybala: una nuova pista intriga i bianconeri.