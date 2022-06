Comunali: gli exit poll premiano il centrodestra (se unito) (Di lunedì 13 giugno 2022) Il centrodestra potrebbe conquistare al primo turno Palermo, Genova e L’Aquila . Andrebbe invece al ballotaggio a Verona, Parma e Catanzaro . Sono i risultati degli exit poll delle elezioni amministrative,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilpotrebbe conquistare al primo turno Palermo, Genova e L’Aquila . Andrebbe invece al ballotaggio a Verona, Parma e Catanzaro . Sono i risultati deglidelle elezioni amministrative,...

Pubblicità

borghi_claudio : Per un raffronto: a Como nelle comunali di cinque anni fa l'affluenza fu del 49% Probabilmente visti i numeri provv… - repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - King_Raffo : I #Referendum non raggiungono il quorum, fermandosi al 20,8%. Per le #Comunali l'affluenza è del 54,72%, in calo. G… - Corriere : ?? Lo spoglio inizia alle 14, ma ci sono già gli exit poll di sei città importanti -