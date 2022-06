C’è il carrello che ti fa risparmiare sulla spesa: occhio a quale scegli al supermercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Esiste un carrello della spesa che riesce a farci risparmiare sugli acquisti. Questo lo ha dimostrato uno studio londinese che può rivelarsi un’ottima notizia per tutti i consumatori e anche per i rivenditore: ecco qual è. Soprattutto in determinati periodi di un anno, come sotto le feste, è importante cercare di risparmiare su tutto e stare attenti all’economia domestica, anche per quanto riguarda la spesa alimentare. Per questa ragione è buono sapere che esiste un carrello che riesce a far risparmiare sugli acquisti, lo ha scoperto una nuova ricerca. fonte foto: AdobeStockOgni volta che dobbiamo fare la spesa siamo sempre portati a scegliere i supermercati dove si risparmia di più. È un’abitudine di molti ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 giugno 2022) Esiste undellache riesce a farcisugli acquisti. Questo lo ha dimostrato uno studio londinese che può rivelarsi un’ottima notizia per tutti i consumatori e anche per i rivenditore: ecco qual è. Soprattutto in determinati periodi di un anno, come sotto le feste, è importante cercare disu tutto e stare attenti all’economia domestica, anche per quanto riguarda laalimentare. Per questa ragione è buono sapere che esiste unche riesce a farsugli acquisti, lo ha scoperto una nuova ricerca. fonte foto: AdobeStockOgni volta che dobbiamo fare lasiamo sempre portati aere i supermercati dove si risparmia di più. È un’abitudine di molti ...

Pubblicità

dv_htdcanbf : @Th_Dm4570 vuoi vedere che c’è nel carrello? :D - besciamell : @miroosan_ A sono bello B sono snello C voglio fare carosello ma A pochi grassi B poco sale C per la linea niente m… - pelleimpura : Nel mio carrello c’è anche una targhetta col suo nome, nomignolo e mio numero di telefono, appena torno dalla Sardegna la compro per lei ?? - Stefani80206538 : @goddessofnight_ No la birra era lì x tutti cm drink.. non è l’unico ad averla ha messo anche la storia c era il ca… - Agricolturabio1 : RT @Antigon25386936: @AnnaRagosta C'è un notevole rilassamento: a fare spesa stamani molti non avevano la mascherina ed altri la sola chiru… -