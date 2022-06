**Calcio: Balata, 'grazie a Malagò, Lega B consapevole importanza società ricche storia'** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Malagó e mi complimento per lo share per la finale dei play-off di serie C tra Palermo e Padova. La Lega Serie B è consapevole dell'importanza di tutte le società e città incredibili e ricche di storia, non solo calcistica, che popolano e impreziosiscono quello che è di nome e di fatto il campionato degli italiani perché amato dalle comunità territoriali e perché giocato dagli italiani. Soprattutto giovani". Sono le parole del presidente della Lega calcio di Serie B Mauro Balata all'Adnkronos, sul prossimo campionato che vedrà ai nastri di partenza club e città dalla lunga storia e tradizione come Palermo, Genoa, Parma, Venezia, Bari, Cagliari, Frosinone, Benevento e Brescia. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Malagó e mi complimento per lo share per la finale dei play-off di serie C tra Palermo e Padova. LaSerie B èdell'di tutte lee città incredibili edi, non solo calcistica, che popolano e impreziosiscono quello che è di nome e di fatto il campionato degli italiani perché amato dalle comunità territoriali e perché giocato dagli italiani. Soprattutto giovani". Sono le parole del presidente dellacalcio di Serie B Mauroall'Adnkronos, sul prossimo campionato che vedrà ai nastri di partenza club e città dalla lungae tradizione come Palermo, Genoa, Parma, Venezia, Bari, Cagliari, Frosinone, Benevento e Brescia. ...

