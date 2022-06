Bremer | una clausola lo liberebbe a gennaio 2023 a cifre più basse

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una specialeè comparsa nel contratto di, che potrebbe decidere di restare a Torino fino adel 2003 Inter e Milan continuano a seguire con grande attenzione Gleison, centrale del Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, una specialepresente nel contratto del difensore ingolosisce particolarmente i dirigenti delle milanesi. Dainfatti,potrebbe liberarsi dal Torino per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. La pista è da seguire con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bremer, spunta la clausola: strada in discesa a gennaio Come risaputo, anche su Gleison Bremer c'è una foltissima concorrenza. L'Inter è probabilmente la rivale numero uno del Milan nella corsa al ...