Blanco si tuffa in un mare d’amore | che “Nostalgia” i baci con Martina Valdes!

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 13 giugno 2022) barca in tuffi spericolati per poi farsi abbracciare e coccolare dalla compagna traa pelo d’acqua e scatti di passione., all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, riscuote successi continui anche nella vita sentimentale. Dopo le polemiche per la canzone “Afrodite” dedicata alla Valdes (con tanto di frecciatina social della ex Giulia Lisioli), posa alconlasciandosi trasportare dalle onde della passione. In poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro, maè pronto arsi ancora per emozionare le fan. L'articolo proviene da Corriere.