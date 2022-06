Bitcoin ai minimi da dicembre 2020 | sotto i 25mila dollari

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Forte calo delche si attestaa un minimo che non si registrava da. La regina delle criptovalute, infatti, si attesta attualmente a 24.487, in flessione dell’11,23% nelle ultime 24 ore. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 15,47% a 1.244. L'articolo proviene da Italia Sera.

Crolla il prezzo del. La più diffusa delle criptovalute ha perso l'8,9% in Asia, scendendo sotto la soglia dei 25.000 dollari (24.903), aida 18 mesi, ovvero da dicembre del 2020. I mercati stanno ...in caduta libera. Il valore della criptovaluta è sceso di oltre il 6% fino a 24.888 dollari, aidi 18 mesi. L'Ether, la seconda criptovaluta al mondo, e' calata di oltre l'8% a 1.311 ...(Adnkronos) – Forte calo del bitcoin che si attesta sotto i 25mila dollari a un minimo che non si registrava da dicembre 2020. La regina delle criptovalute, infatti, si attesta attualmente a 24.487 do ...La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedeschi schizza a 238, mai così in alto da due anni. Piazze del vecchio continente tutte in profondo rosso per l'ondata di vendite sui rincari in Usa e sull ...