Basket: Verona ritrova la Serie A, Tezenis trionfale nella finale playoff di A2 contro Udine (Di lunedì 13 giugno 2022) Con la netta vittoria in gara-4 della Serie di finale playoff, la Tezenis Verona riporta il Basket di Serie A in terra scaligera dopo vent’anni di assenza intervallati da numerose vicissitudini. Niente da fare per l’APU Udine sponsorizzata Old Wild West, che ha ceduto nel tabellone Oro in quattro partite, l’ultima delle quali terminata 83-57. Al PalaOlimpia la stagione non era nemmeno iniziata troppo bene: leggero ritardo del pagamento dell’iscrizione, 3 punti di penalità. Niente di decisivo, alla fine dei conti, visto il secondo posto in regular season nel girone Rosso, dietro alla sola Givova Scafati (che martedì si giocherà la promozione contro Cantù al PalaMangano in gara-5). La buona coppia di USA, Karvel Anderson-Xavier Johnson, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Con la netta vittoria in gara-4 delladi, lariporta ildiA in terra scaligera dopo vent’anni di assenza intervallati da numerose vicissitudini. Niente da fare per l’APUsponsorizzata Old Wild West, che ha ceduto nel tabellone Oro in quattro partite, l’ultima delle quali terminata 83-57. Al PalaOlimpia la stagione non era nemmeno iniziata troppo bene: leggero ritardo del pagamento dell’iscrizione, 3 punti di penalità. Niente di decisivo, alla fine dei conti, visto il secondo posto in regular season nel girone Rosso, dietro alla sola Givova Scafati (che martedì si giocherà la promozioneCantù al PalaMangano in gara-5). La buona coppia di USA, Karvel Anderson-Xavier Johnson, ...

Pubblicità

corriereveneto : Basket, Verona-Udine 83-57: la Scaligera torna in serie A dopo 20 anni - gveghini : Tezenis incontenibile, Udine k.o. 83-57 in Gara-4: VERONA TORNA IN SERIE A DOPO 20 ANNI!???? - infoitsport : Basket, finale playoff Serie A2 2021/22: 83-57 tra Verona e Udine, veneti promossi in A1 - GaleazzoLorenzo : RT @TgrRaiVeneto: Grazie alla straripante vittoria di questa sera (83-57), la Tezenis vince la serie finale 3-1. Dopo 20 anni Verona torna… - zazoomblog : LIVE – Verona-Udine 79-55 gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Verona-Udine #79-55… -