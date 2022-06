Antonella Clerici e la sua (vera) casa nel bosco: ecco dove vive, un luogo magico (Di lunedì 13 giugno 2022) Avete mai visto la casa di Antonella Clerici? È una bellissima villa circondata da piante e alberi poiché è immersa nel bosco ed è il perfetto rifugio per chi è stufo del caos della grande città. No, non è la trama di un episodio della Melevisione né l’intro di una favola moderna. Antonella Clerici vive … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 giugno 2022) Avete mai visto ladi? È una bellissima villa circondata da piante e alberi poiché è immersa neled è il perfetto rifugio per chi è stufo del caos della grande città. No, non è la trama di un episodio della Melevisione né l’intro di una favola moderna.… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

infoitcultura : Antonella Clerici in pensione? La risposta della conduttrice da temere i fan - QuotidianPost : Antonella Clerici parla della sua menopausa: “Tutta Italia conosce i miei disturbi” - DonnaGlamour : Antonella Clerici parla dei cambiamenti del suo corpo: “Il mio pubblico lo sa e non c’è da vergognarsi” - bionda63 : Uno schifo di programma, potete pure chiudere, aspetto Antonella clerici - ginIemon : Scusate ma ogni volta che cucino e penso di essere in un programma di Antonella Clerici forse non è un comportament… -