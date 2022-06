39 anni fa la mafia uccideva a Monreale il capitano Mario D’Aleo: oggi la commemorazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Questa mattina, in occasione del 39° anniversario dell’eccidio, ha avuto luogo, a Palermo e a Monreale, una cerimonia di commemorazione, articolata in due fasi, in onore del capitano Mario D’Aleo, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, vittime di agguato mafioso nel 1983. A Monreale alle ore 11:00, in via Venero, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Michele Pennisi, e del Sindaco, Alberto Arcidiacono, è stato deposto un cuscino di fiori ai piedi della lapide che ricorda i tre militari dell’Arma. Il capitano Mario D’Aleo nasce a Roma il 16 febbraio del 1954. Nel 1973 inizia la carriera militare con l’ingresso all’Accademia di Modena. Viene nominato Sottotenente nell’Arma dei Carabinieri il ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 13 giugno 2022) Questa mattina, in occasione del 39°versario dell’eccidio, ha avuto luogo, a Palermo e a, una cerimonia di, articolata in due fasi, in onore del, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, vittime di agguato mafioso nel 1983. Aalle ore 11:00, in via Venero, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Michele Pennisi, e del Sindaco, Alberto Arcidiacono, è stato deposto un cuscino di fiori ai piedi della lapide che ricorda i tre militari dell’Arma. Ilnasce a Roma il 16 febbraio del 1954. Nel 1973 inizia la carriera militare con l’ingresso all’Accademia di Modena. Viene nominato Sottotenente nell’Arma dei Carabinieri il ...

