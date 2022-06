WWE: Toni Storm sarebbe dovuta essere protagonista di un triangolo amoroso con… (Di domenica 12 giugno 2022) Toni Storm non ha nascosto quanto sia stata infelice nei suoi ultimi giorni in WWE, arrivando ad un punto di saturazione tale da non amare quasi più la disciplina. Toni ha recentemente parlato del suo periodo negativo con la WWE a Talk is Jericho. La neo star dell’AEW ha parlato di alcune delle idee che la compagnia aveva per lei, durante il suo primo ed ultimo stint a SmackDown. Una di queste idee era un triangolo amoroso con Rick Boogs e Dolph Ziggler, storyline che però non ha mai più preso piede: “Era il mio match di debutto, pare fosse andato bene. Sembrava che dovesse succedere qualcosa, ma in realtà non è successo nulla. C’erano pezzi qua e là, come ‘Oh, sei innamorata di Rick Boogs e c’è un triangolo amoroso con Dolph Ziggler’, e non è mai andato da ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022)non ha nascosto quanto sia stata infelice nei suoi ultimi giorni in WWE, arrivando ad un punto di saturazione tale da non amare quasi più la disciplina.ha recentemente parlato del suo periodo negativo con la WWE a Talk is Jericho. La neo star dell’AEW ha parlato di alcune delle idee che la compagnia aveva per lei, durante il suo primo ed ultimo stint a SmackDown. Una di queste idee era uncon Rick Boogs e Dolph Ziggler, storyline che però non ha mai più preso piede: “Era il mio match di debutto, pare fosse andato bene. Sembrava che dovesse succedere qualcosa, ma in realtà non è successo nulla. C’erano pezzi qua e là, come ‘Oh, sei innamorata di Rick Boogs e c’è uncon Dolph Ziggler’, e non è mai andato da ...

