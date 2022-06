VIDEO F1 | Carlos Sainz guarda avanti | “Eravamo tranquilli per l’affidabilità | è stata una sorpresa La squadra è unita”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022)prova a non abbattersi in maniera eccessiva dopo essersi ritirato nel corso del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il portacolori della Ferrari si è dovuto fermare dopo soli 9 giri per colpa di un problema al sistema denominato “Brake by wire”. Un durissimo colpo per lo spagnolo, raggiunto dopo poco anche dal compagno di scuderia Charles Leclerc, per una domenica in casa Ferrari davvero da incubo. Ad ogni modo il nativo di Madrid prova a pensare in maniera razionale e le sue parole rilasciate a Sky Sport sono chiare: “Ero in piena gestione delle gomme. La mia strategia era andare più lungo, salvando molto gli pneumatici all’inizio e vedere se con questo caldo arrivava un buon passo. Appena ho cominciato a spingere però l’idraulica è andata via e la ...