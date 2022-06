Una Vita, anticipazioni 13 giugno 2022: Felipe derubato da Fatima (Di domenica 12 giugno 2022) La situazione di Felipe si farà sempre più preoccupante e, come se non bastasse, subirà anche un furto. Fatima, la ragazza che era stata selezionata per fare la domestica a casa dell'avvocato, come si evince dalla trama della puntata Una Vita in onda il 13 giugno 2022, scapperà via e porterà con sé alcuni oggetti dalla casa dell'uomo. Nel frattempo, Ignacio troverà un nuovo infermiere per l'Alvarez Hermoso, ma le cose non andranno bene, visto che vorrà andare via subito. Una Vita, trama 13 giugno 2022: Felipe subisce un furto da parte di Fatima Fabiana e Lolita cercheranno in tutti i modi di aiutare Felipe e gli procureranno una domestica, Fatima. La giovane, che era sulla porta della ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 giugno 2022) La situazione disi farà sempre più preoccupante e, come se non bastasse, subirà anche un furto., la ragazza che era stata selezionata per fare la domestica a casa dell'avvocato, come si evince dalla trama della puntata Unain onda il 13, scapperà via e porterà con sé alcuni oggetti dalla casa dell'uomo. Nel frattempo, Ignacio troverà un nuovo infermiere per l'Alvarez Hermoso, ma le cose non andranno bene, visto che vorrà andare via subito. Una, trama 13subisce un furto da parte diFabiana e Lolita cercheranno in tutti i modi di aiutaree gli procureranno una domestica,. La giovane, che era sulla porta della ...

Pubblicità

matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - mauroberruto : Umberto Motto, 92 anni, il capitano dei ragazzi del #Toro che dopo Superga scesero in campo per le ultime 4 partite… - Paola222006421 : RT @UmbeScara: @TeresaBellanova @ItaliaViva Dovrebbe vergognarsi!!! Abbiamo una classe politica amministrativa marcia fino al midollo ed ha… - RoxanneTrinity : RT @ciceronemio: Si davvero con tutto il cuore ringraziamo chi ci sta aiutando e ridare una vita al nostro piccolo Gio!!! La strada è ancor… -