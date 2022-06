Ultime Notizie – Salvini: “Viaggio a Mosca pagato da Lega, io non ho rubli” (Di domenica 12 giugno 2022) “Il Viaggio” a Mosca di Matteo Salvini “è stato pagato dalla Lega, io non ho dei rubli e non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta. Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche e lo faro’ ancora nei prossimi giorni”. Lo ha detto lo stesso leader della Lega, parlando con la stampa a margine del suo voto sui referendum a Milano: “Poi se qualcuno fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) “Il” adi Matteo“è statodalla, io non ho deie non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta. Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche e lo faro’ ancora nei prossimi giorni”. Lo ha detto lo stesso leader della, parlando con la stampa a margine del suo voto sui referendum a Milano: “Poi se qualcuno fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

