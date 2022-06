Ultime Notizie – Maturità 2022, date e prove: scatta il conto alla rovescia (Di domenica 12 giugno 2022) Al via il contro alla rovescia per la Maturità 2022, conclusiva del secondo ciclo di Istruzione. Tra dieci giorni esatti, il 22 giugno alle 8.30, con la prova di italiano predisposta su base nazionale, prenderanno il via gli Esami di Stato per 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. In particolare la ripartizione dei 522.873 candidati interni vede 92.828 studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Durante l’esame gli studenti dovranno indossare la mascherina. Il Tar del Lazio, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Anche se domani, ha annunciato il Ministro Bianchi nei giorni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Al via il controper la, conclusiva del secondo ciclo di Istruzione. Tra dieci giorni esatti, il 22 giugno alle 8.30, con la prova di italiano predisposta su base nazionale, prenderanno il via gli Esami di Stato per 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. In particolare la ripartizione dei 522.873 candidati interni vede 92.828 studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Durante l’esame gli studenti dovranno indossare la mascherina. Il Tar del Lazio, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Anche se domani, ha annunciato il Ministro Bianchi nei giorni ...

