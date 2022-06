Romina Carrisi e Samuel Peron | scatta la lite | lui | “Mi stai …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 12 giugno 2022)la conosciamo tutti per essere la figlia di Albano e diPower. Da un po’ di tempo a questa parte la giovanesembra essere una delle protagoniste assolute del programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Il programma in questione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante il periodo invernale a partire dalle ore 14. Ebbene, sembrerebbe che nei mesi scorsiabbia in qualche modo avuto dei battibecchi, seppur simpatici e ironici, conil noto maestro di ballo di Ballando con le stelle. Anche quest’ultimo è entrato a far parte del cast dello stesso programma della Bortone. Ancora una volta i due, pare che in questi giorni siano stati protagonisti di una scena che in qualche modo ha ...