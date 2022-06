Matteo Berrettini, ritorno dolcissimo dopo l'infortunio: battuto Murray in finale a Stoccarda (Di domenica 12 giugno 2022) dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra ed essere stato fuori per tre mesi, il ritorno di Matteo Berrettini all'ATP 250 di Stoccarda è stato dolcissimo. Il tennista romano ha avuto la meglio in finale su Andy Murray, battuto in tre set per 6-4, 5-7, 6-4. Ovviamente Berrettini non è ancora al top, ma quella con Murray è stata partita vera: unico momento di incertezza nel secondo set, quando ha sprecato l'occasione di andare al tie-break, giocando un brutto game e cedendo il turno di battuta all'avversario. dopo l'operazione alla mano non si poteva però chiedere di più a Berrettini, che ha dato ottime sensazioni in questi giorni: dopo oltre 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)aver saltato tutta la stagione sulla terra ed essere stato fuori per tre mesi, ildiall'ATP 250 diè stato. Il tennista romano ha avuto la meglio insu Andyin tre set per 6-4, 5-7, 6-4. Ovviamentenon è ancora al top, ma quella conè stata partita vera: unico momento di incertezza nel secondo set, quando ha sprecato l'occasione di andare al tie-break, giocando un brutto game e cedendo il turno di battuta all'avversario.l'operazione alla mano non si poteva però chiedere di più a, che ha dato ottime sensazioni in questi giorni:oltre 2 ...

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - ItaliaTeam_it : Berrettinator! ?????? Sull’erba di Stoccarda Andy Murray battuto in tre set, Matteo Berrettini si aggiudica il torneo… - Eurosport_IT : 27 vittorie su 30 match sull'erba per Matteo dal 2019?????? Le uniche tre sconfitte contro Federer, Djokovic e Goffin… - kimforaday_ : RT @FiorinoLuca: La vita è più bella col ritorno di Matteo #Berrettini sull’erba ?? A Stoccarda, al rientro dopo quasi tre mesi di stop, co… - noisiamoilpd : RT @gualtierieurope: Splendida impresa di Matteo #Berrettini che al ritorno in campo dopo l’operazione alla mano vince il torneo di Stoccar… -