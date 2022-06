Maggioranza assoluta difficile per Macron, gauche cresce (Di domenica 12 giugno 2022) Trema la Maggioranza di Emmanuel Macron: il "tribuno" della gauche radicale, Jean - Luc Mélenchon, ha raccolto - al primo turno delle legislative - più voti con la sua coalizione Nupes (fra il 25 e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Trema ladi Emmanuel: il "tribuno" dellaradicale, Jean - Luc Mélenchon, ha raccolto - al primo turno delle legislative - più voti con la sua coalizione Nupes (fra il 25 e il ...

Pubblicità

beat_oven : RT @StefanoCeccanti: Francia: la parità in voti tra Nupes e Macroìniani non inganni. Nupes ha peggiore distribuzione territoriale dei voti… - iconanews : Maggioranza assoluta difficile per Macron, gauche cresce - paoloigna1 : Il titolo non è del tutto esatto, visto che i sondaggi davano già questo risultato come possibile e che #Macron avr… - VFumero : A sentire le sirene pare che #Lega e #FdI abbiano quasi la maggioranza assoluta. Poi al referendum da loro proposto… - IHinden : RT @paolo_levi: Francia: maggioranza assoluta difficile per Macron, la gauche cresce. Zemmour eliminato al primo turno. #legislatives2022… -