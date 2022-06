macOS Ventura: il nuovo sistema operativo di Apple (Di domenica 12 giugno 2022) Dall’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) arriva macOS Ventura, la nuova versione del sistema operativo desktop dell’azienda di Cupertino. Software che introduce numerose novità come Stage Manager, un modo tutto nuovo di rimanere... Leggi su europa.today (Di domenica 12 giugno 2022) Dall’Worldwide Developers Conference (WWDC) arriva, la nuova versione deldesktop dell’azienda di Cupertino. Software che introduce numerose novità come Stage Manager, un modo tuttodi rimanere...

Pubblicità

9to5mac : Stage Manager in macOS Ventura #WWDC22 - Giulio_Minotti : #macOS Ventura: il nuovo sistema operativo di #Apple - grazdev_ : @gbrotiniyt @YouTube Ma mi sorge un dubbio: stage manager arriva su tutti i mac compatibili con macOS ventura oppure solo su quelli M1? - ItaSmartReview : macOS Ventura richiederà l'autorizzazione per il trasferimento di dati via USB-C - - giuseppetech : Come INSTALLARE MacOS 13 VENTURA sui MAC NON SUPPORTATI . -