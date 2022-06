LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in 5 in testa sul Colombiere, il gruppo è a 2? (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 5 km allo scollinamento, 43 al traguardo. 15.40 Ci arriva la notizia del ritiro di Xandres Vervloesem della Lotto Soudal. 15.39 Cresciuto a 2’25” il ritardo del gruppo. La Jumbo-Visma ovviamente non ha necessità di fare un ritmo troppo sostenuto. 15.36 Mancano ancora 7 km di salita ed il forcing di Bruno Armirail continua. 15.35 Per un tratto di strada il gruppo è stato tirato da un uomo del Team DSM. Ora sono tornati i gialloneri della Jumbo-Visma. 15.33 L’accelerazione in testa ha riportato il vantaggio sul gruppo sopra i 2?. 15.32 Anche Franck Bonnamour non tiene le ruote. I cinque di testa sono Bruno Armirail, Michael Storer (FDJ), Eddie Dunbar (INEOS), Kenny Elissonde (Trek) e George Bennett (UAE). 15.31 Si staccano ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 5 km allo scollinamento, 43 al traguardo. 15.40 Ci arriva la notizia del ritiro di Xandres Vervloesem della Lotto Soudal. 15.39 Cresciuto a 2’25” il ritardo del. La Jumbo-Visma ovviamente non ha necessità di fare un ritmo troppo sostenuto. 15.36 Mancano ancora 7 km di salita ed il forcing di Bruno Armirail continua. 15.35 Per un tratto di strada ilè stato tirato da un uomo del Team DSM. Ora sono tornati i gialloneri della Jumbo-Visma. 15.33 L’accelerazione inha riportato il vantaggio sulsopra i 2?. 15.32 Anche Franck Bonnamour non tiene le ruote. I cinque disono Bruno Armirail, Michael Storer (FDJ), Eddie Dunbar (INEOS), Kenny Elissonde (Trek) e George Bennett (UAE). 15.31 Si staccano ...

