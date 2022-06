L'ipotesi sulla diserzione dei presidenti di seggio a Palermo: "Colpa della partita..." (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - "La sensazione è che in questa diserzione c'entri la partita del Palermo". Ad attribuire la Colpa della mancata apertura di una sessantina di seggi nel capoluogo siciliano, impegnato nel voto referendario e in quello per la carica di sindaco e per il consiglio comunale, non sono solo le battute delle persone per strada e tra le file ai seggi, ma la stesso Comune: "Forse perché pagati poco, forse per la coincidenza con la partita e la festa che potrebbe scaturirne il giorno dopo, e magari qualcuno aveva già il biglietto per lo stadio in tasca, ecco che alla fine hanno dato forfait", riferisce una fonte del Comune, che sottolinea, al tempo stesso, come questa cosa potesse essere evitata: "Avrebbe potuto pensarci la prefettura a far spostare la partita". In realtà, ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - "La sensazione è che in questac'entri ladel". Ad attribuire lamancata apertura di una sessantina di seggi nel capoluogo siciliano, impegnato nel voto referendario e in quello per la carica di sindaco e per il consiglio comunale, non sono solo le battute delle persone per strada e tra le file ai seggi, ma la stesso Comune: "Forse perché pagati poco, forse per la coincidenza con lae la festa che potrebbe scaturirne il giorno dopo, e magari qualcuno aveva già il biglietto per lo stadio in tasca, ecco che alla fine hanno dato forfait", riferisce una fonte del Comune, che sottolinea, al tempo stesso, come questa cosa potesse essere evitata: "Avrebbe potuto pensarci la prefettura a far spostare la". In realtà, ...

