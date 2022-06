Lazio | Marcos Antonio in arrivo il 20 giugno per visite e firma

Pubblicità

pisto_gol : Marcos Antonio, il Kantè brasiliano, è il primo colpo mercato della Lazio. Centrocampista centrale, tecnico e dutti… - Ekremkonur : ?? Marcos Antonio ?? Lazio ???? - sportface2016 : #Calciomercato #Lazio Qualche giorno di attesa in più per l'arrivo di Marcos Antonio - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, dall'arrivo di Marcos Antonio a Caputo: le ultime - Fantacalcio - laziolivetv : Calciomercato #Lazio, questa settimana #MarcosAntonio sbarca a #Roma -

L'arrivo a Roma del brasiliano è infatti slittato Ladovrà attendere ancora qualche giorno perAntonio. Il centrocampista è il primo acquisto della sessione estiva e la curiosità di ...Un provvedimento della Regione, per ora valido fino al 31 agosto. Un contagio che si sta ...- Lima. D: Come mai, come molte persone si chiedono, sono arrivate queste patologie originate da ...In attesa di comprendere qualcosa in più sul futuro di Milinkovic Savic, la Lazio ha già piazzato il primo colpo. Si tratta del mediano brasiliano Marcos Antonio, il quale raccoglie l’eredità lasciata ...Il calciomercato della Lazio sta per prendere forma. Il club biancoceleste, dopo una stagione chiusa al quinto posto, vogliono rinforzarsi e stanno per chiudere i primi colpi in entrata. La Lazio è in ...