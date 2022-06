Fedez pubblica gli audio con lo psicologo | “non voglio morire”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 giugno 2022)hato questa mattina glidel colloquio con loavuto dopo aver appreso di avere un tumore al pancreas Momenti terribili quelli trascorsi dall’artista che ha subito un intervento per rimuovere il tumore.non vuole dimenticare e oggi, domenica 12 giugno, hato sul suo account social le registrazioni delle conversazioni avute con lo, dopo aver appreso di avere un tumore al pancreas. Prima degliha scritto nelle stories il motivo che lo ha spinto are gli. L’artista scrive: “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dalloil giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto ...