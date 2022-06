F1, Sergio Perez: “Peccato per aver perso la fermata sotto VSC, ma oggi Max ne aveva di più” (Di domenica 12 giugno 2022) Sergio Perez si accontenta dopo aver conquistato la seconda posizione al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota messicano completa la nuova doppietta Red Bull di questa stagione anche se non riesce a vendere cara la pelle nel duello con il compagno di scuderia Max Verstappen. Non solo, l’olandese ha preso il comando della gara dopo che il muretto box aveva ordinato a “Checo” di non combattere nel momento dell’attacco del campione del mondo in carica. Un segnale chiaro delle gerarchie all’interno del team di Milton Keynes che, sicuramente, non avrà fatto troppo piacere a Sergio Perez che, ad ogni modo, centra un nuovo podio e sale in seconda posizione della classifica generale, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)si accontenta dopoconquistato la seconda posizione al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota messicano completa la nuova doppietta Red Bull di questa stagione anche se non riesce a vendere cara la pelle nel duello con il compagno di scuderia Max Verstappen. Non solo, l’olandese ha preso il comando della gara dopo che il muretto boxordinato a “Checo” di non combattere nel momento dell’attacco del campione del mondo in carica. Un segnale chiaro delle gerarchie all’interno del team di Milton Keynes che, sicuramente, non avrà fatto troppo piacere ache, ad ogni modo, centra un nuovo podio e sale in seconda posizione della classifica generale, ...

Pubblicità

sweets0vl : RT @mult1formula: ?? MAX VERSTAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN! ?? Tagliano il traguardo dietro al pilota olandese il compagno di squ… - Agenzia_Ansa : Max Verstappen ha vinto il GP dell'Azeirbaijian di Formula 1, ottava gara della stagione 2022. Secondo posto per il… - dybalaorchiesa : P1. Max verstappen con 150 punti P2. Sergio perez con 129 punti P3. Charles lecerc con 116 P4. George russell con 9… - Automoto_it : ??Max Verstappen vince il GP dell’Azerbaijan. Secondo posto per Sergio Perez e terzo posto per George Russell! - Formula1Co : ???? MAX VERSTAPPEN si aggiudica il gran premio ???? Secondo il compagno di squadra Sergio Perez e terzo io pilota del… -