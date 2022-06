F1 GP Azerbaijan Baku 2022, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 12 giugno 2022) La gara del Gran Premio di Azerbaijan 2022 a Baku sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Ci siamo, è pronto a scattare l’ottavo appuntamento stagionale, ancora su un circuito cittadino, ma quello azero è completamente diverso da Monaco. Occhio all’orario: si parte alle ore 13 di domenica 12 giugno e la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. streaming per gli abbonati su Sky Go, mentre la replica in chiaro sarà disponibile in differita su TV8 (canale 8 del telecomando) alle ore 18, con streaming gratis sul sito ufficiale. Su Sportface come di consueto la diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ladel Gran Premio disarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Ci siamo, è pronto a scattare l’ottavo appuntamento stagionale, ancora su un circuito cittadino, ma quello azero è completamente diverso da Monaco. Occhio all’: si parte alle ore 13 di domenica 12 giugno e latv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.per gli abbonati su Sky Go, mentre la replica in chiaro sarà disponibile in differita su TV8 (8 del telecomando) alle ore 18, congratis sul sito ufficiale. Su Sportface come di consueto la...

