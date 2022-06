Eugenia di York ha pubblicato una foto in cui la Duchessa di Cambridge appare tagliata Una scelta volontaria o no?

(Di domenica 12 giugno 2022) Tra Kate Middleton edditirerebbe una brutta aria. A sostenerlo sono diversi utenti, in Rete, scandalizzati da un torto che la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea avrebbe fatto allanel weekend delle celebrazioni del Giubileo di Platino (: Getty) I sorrisi sarebbero solo di facciata. Gesti di cortesia in linea con la politica che da sempre guida i Windsor: «Lavare i panni sporchi in casa». Lontano dalle telecamere e dagli occhi dei sudditi, invece, Kate Middleton eddinon andrebbero affatto d’accordo. In particolare, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea non sopporterebbe ladidie il presunto torto a Kate Lo scorso ...

Pubblicità

infoitcultura : Eugenia di York: perché la Principessa può avere un tatuaggio - infoitcultura : Eugenia di York, il nuovo tatuaggio che va contro le regole - infoitcultura : Prime volte royal: Eugenia di York svela il tatuaggio - infoitcultura : Eugenia di York, il tatuaggio proibito che imbarazza la Regina Elisabetta - zazoomblog : Prime volte royal: Eugenia di York svela il tatuaggio - #Prime #volte #royal: #Eugenia #svela -

Elle

diama andare contro le regole. La principessa ha brillato per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, onorando i settant'anni di regno della nonna. Alla festa si è presentata ...In questo caso, ad esempio, i riflettori sono puntati contro la princpessa Eugenie di, presente insieme al marito Jack Brooksbank e al figlio August (che ha ufficialmente fatto il suo debutto in ... Perché anche la principessa Eugenia ha deciso di lasciare il Regno Unito Lontano dalle telecamere e dagli occhi dei sudditi, invece, Kate Middleton ed Eugenia di York non andrebbero affatto d’accordo. In particolare, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea non ...Ma a vincere (in tutti i sensi) è stato l'omaggio di, che hanno scelto abiti dai colori fluo. Ognuno ha il suo colore prediletto: Meghan Markle ha sfoggiato il bianco Kate… Leggi ...