È ora di ripensare la nostra identità e mettere l'Oceano e non la Terra al centro dell'idea di appartenenza. È l'invito del filosofo Simone Regazzoni (Di domenica 12 giugno 2022) Il 24 dicembre del 1972 il New York Times pubblica una foto destinata a entrare nella Storia. È lo scatto realizzato dagli astronauti dell’Apollo 17 in viaggio verso la Luna, che ritrae la Terra. Per la prima volta, l’occhio umano scopre che il pianeta è una sfera blu, in cui è l’acqua – e non la Terraferma – a colpirci per vastità.Noi Sapiens con l’Oceano abbiamo avuto un rapporto contraddittorio: ci affascina e ci spaventa, con fare predatorio sfruttiamo le sue ricchezze come se fossero inesauribili e lo inquiniamo come se potesse, per magia, rigenerarsi come l’araba fenice. È giunto il momento di ripensare alla nostra relazione con l’elemento acquoreo intorno a noi. E per farlo abbiamo sentito il filosofo Simone Regazzoni, che ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022) Il 24 dicembre del 1972 il New York Times pubblica una foto destinata a entrare nella Storia. È lo scatto realizzato dagli astronauti’Apollo 17 in viaggio verso la Luna, che ritrae la. Per la prima volta, l’occhio umano scopre che il pianeta è una sfera blu, in cui è l’acqua – e non laferma – a colpirci per vastità.Noi Sapiens con l’abbiamo avuto un rapporto contraddittorio: ci affascina e ci spaventa, con fare predatorio sfruttiamo le sue ricchezze come se fossero inesauribili e lo inquiniamo come se potesse, per magia, rigenerarsi come l’araba fenice. È giunto il momento diallarelazione con l’elemento acquoreo intorno a noi. E per farlo abbiamo sentito il, che ...

Pubblicità

Black_Sere : Il boss alla sua compagna ' è strano che tu vada d'accordo con i bambini, non so , chissà perché' La risposta di l… - salangyoun : comunque yaga che diceva in continuazione “goddamn” mi ha fatto ripensare troppo a joestar e niente non vedo l’ora… - Beatric79497880 : RT @ilmanifesto: Mauro Palma: «Migranti, basta emergenze. Ora bisogna ripensare i Cpr» | il manifesto - TeneraValse : RT @francofontana43: “Migranti, basta emergenze. Ora bisogna ripensare i Cpr” Intervista a Mauro Palma, garante dei diritti dei detenuti @G… - il_kuzzo : RT @ilmanifesto: Mauro Palma: «Migranti, basta emergenze. Ora bisogna ripensare i Cpr» | il manifesto -