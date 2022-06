Pubblicità

Agenzia_Ansa : Domani inizierà la prima visita in Medio Oriente del premier Draghi. La missione a Gerusalemme precede altri import… - raff_lore : RT @amanda98735991: Eppure son convinta che c'e' ancora qualcuno che e' convinto/a, che trattasi di Ucraina eh..non di Israele, che tutto i… - ADA79991318 : RT @amanda98735991: Eppure son convinta che c'e' ancora qualcuno che e' convinto/a, che trattasi di Ucraina eh..non di Israele, che tutto i… - zazoomblog : Ultime Notizie – Draghi in Israele e Palestina: focus su Ucraina energia e crisi alimentare - #Ultime #Notizie… - fisco24_info : Draghi in Israele e Palestina: focus su Ucraina, energia e crisi alimentare: (Adnkronos) - Il premier atterrerà a T… -

GERUSALEMME - Il leader di un Paese con relazioni di lungo corso e una porta verso l'Europa. Per, l'arrivo di Mariorappresenta un'opportunità significativa, nonostante il momento politico delicato, con il governo del primo ministro Naftali Bennett in bilico. "Negli ultimi anni le ...La visita inservirà aanche a sondare nuovi spazi per una cooperazione fruttuosa e in ripresa. Nell'ambito della cooperazione e ricerca in campo sanitario, è forte l'interesse da ...Firenze – Mario Draghi in Israele e Cisgiordania. A Gerusalemme per incontrare i vertici dello stato israeliano e a Ramallah quelli dell’Autorità nazionale palestinese. Nell’ultimo colloquio a Roma co ...La visita in Israele servirà a Draghi anche a sondare nuovi spazi per una cooperazione fruttuosa e in ripresa. Nell’ambito della cooperazione e ricerca in campo sanitario, è forte l’interesse da ...