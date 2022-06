Calciomercato Milan, rinforzi in attacco: prima Origi, poi Scamacca. Le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri lavorano per rinforzare l’attacco. C’è da formalizzare l’arrivo di Origi, poi si punterà su Scamacca Il Milan fa il conto alla rovescia per l’arrivo a Milanello di Divock Origi. Ma, come riportato da La Gazzetta Sportiva, il belga non sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo. Ecco le mosse del Diavolo. Gianluca Scamacca è il nome che sta prendendo quota in queste ore. Garantirà i gol del futuro. Previsto invece nei prossimi giorni un incontro con Zlatan Ibrahimovic per definire il suo futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022): i rossoneri lavorano per rinforzare l’. C’è da formalizzare l’arrivo di, poi si punterà suIlfa il conto alla rovescia per l’arrivo aello di Divock. Ma, come riportato da La Gazzetta Sportiva, il belga non sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo. Ecco le mosse del Diavolo. Gianlucaè il nome che sta prendendo quota in queste ore. Garantirà i gol del futuro. Previsto invece nei prossimi giorni un incontro con Zlatan Ibrahimovic per definire il suo futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

