Bollettino Covid Ragusa | contagi in aumento

(Di domenica 12 giugno 2022)– Sale ancora il numero dei positivi alin provincia di. Lo si evince dai dati deldell’Asp didi oggi, 12 giugno 2022.I positivi in totale sono 1953 di cui 1915 si trovano in isolamento domiciliare, 38 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 93.830 mentre i morti sono fermi a 558.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 283.726 tamponi molecolari, 38.464 test sierologici, 870.189 test rapidi per un totale di 1.192.379.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di50 Acate36 Chiaramonte Gulfi128 Comiso20 Giarratana115 Ispica457 Modica3 Monterosso146 Pozzallo55457 Santa Croce Camerina130 Scicli219 ...

Pubblicità

AlexBazzaro : L’utilità del bollettino Covid giornaliero è la stessa delle opinioni non richieste dei virologi disperati dalla ma… - marcello_69 : RT @simolar1984: Covid Italia, bollettino del 10 giugno 2022: 21.554 nuovi contagi. Grazie al vaccino, alle mascherine e al distanziamen… - MarisaLevi1 : RT @M_RSezione: ??'Il diritto a tornare: percorsi di lavoro per favorirlo' Il bollettino della @M_RSezione @VaticanIHD è dedicato al reinser… - infoitsalute : Covid Italia, 22.104 contagi e 60 morti: bollettino 11 giugno - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di domenica #12giugno. Il confronto è con le 24 ore precedenti #IoSeguoTgr #covid -

Sono 137.971.599 le dosi di vaccino contro il- 19 somministrate finora in Italia, il 97,2 per cento di quelle consegnate, pari a 141.898. E' quanto emerge dalsull'andamento della ...Ilvaccinidi oggi, domenica 12 giugno 2022, è stato annunciato pochi istanti orsono dal Ministero della Salute , per mezzo del portale internet allestito in accordo con il Governo e l'...(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Sono 1.592 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.773.193 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale non segnala ...Se guardiamo ai reparti di terapia intensiva, i pazienti solo a causa del Covid sono una sparuta minoranza». Quanti sono i ricoverati L’ultimo bollettino racconta che, su 26.483 tamponi, i nuovi ...