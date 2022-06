Visitatore si avvicina troppo alla gabbia, l’orango lo afferra (Di sabato 11 giugno 2022) Immagini impressionanti quelle che provengono dallo zoo di Kasam Kuling, in Indonesia. Un uomo si è avvicinato troppo alla gabbia di un orango di nome Tina, forse per girare un video o fare una foto. L’animale, per tutta risposta, lo afferra con forza. Prima per la maglietta, tirandola vigorosamente; poi per una gamba, avvinghiandolo in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Immagini impressionanti quelle che provengono dallo zoo di Kasam Kuling, in Indonesia. Un uomo si ètodi un orango di nome Tina, forse per girare un video o fare una foto. L’animale, per tutta risposta, locon forza. Prima per la maglietta, tirandola vigorosamente; poi per una gamba, avvinghiandolo in L'articolo proviene da Inews24.it.

