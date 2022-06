Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 09:10 (Di sabato 11 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno la redazione a microfono Giuliano Ferrigno covid in primo piano curva dei contagi stabile in Italia 21554 i nuovi casi nelle Ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute invece il dato dei decessi le vittime del virus ieri sono state 52 contro le 84 di giovedì Nel frattempo continua il calo dei ricoveri e terapie Intensive fa l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità riporto i primi segnali di una ripresa del virus incidenza torna a salire dopo settimane di calo aumenta anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di screening la risalita potrebbe essere dovuta a una Mini è andata a balneare come neanche la scorsa estate primi di luglio con la maggiore diffusione della variante omicron 5 e ne arriva una presso il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno la redazione a microfono Giuliano Ferrigno covid in primo piano curva dei contagi stabile in Italia 21554 i nuovi casi nelle24 ore secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute invece il dato dei decessi le vittime del virus ieri sono state 52 contro le 84 di giovedì Nel frattempo continua il calo dei ricoveri e terapie Intensive fa l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità riporto i primi segnali di una ripresa del virus incidenza torna a salire dopo settimane di calo aumenta anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di screening la risalita potrebbe essere dovuta a una Mini è andata a balneare come neanche la scorsa estate primi di luglio con la maggiore diffusione della variante omicron 5 e ne arriva una presso il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dati Covid: 21.554 nuovi positivi e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12,6%. Stabili le terap… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - dario74x : RT @sole24ore: ?? Le forze russe che occupano #Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere i cadaveri rimasti tra le… - infoitinterno : Guerra in Ucraina, ultime notizie. Sindaco Mariupol: edifici demoliti con i corpi dentro -