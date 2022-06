"Stop ai governi tecnici, mai più col Pd": Salvini guarda al 2023 (Di sabato 11 giugno 2022) Nessun altro governo tecnico sarà avvallato dalla Lega: Matteo Salvini al Salone del mobile di Milano chiude tutte le porte e chiede il voto degli italiani Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 giugno 2022) Nessun altro governo tecnico sarà avvallato dalla Lega: Matteoal Salone del mobile di Milano chiude tutte le porte e chiede il voto degli italiani

Pubblicità

ottovanz : RT @RomaSette: La proposta Ue: stop alle auto a benzina e diesel entro il 2035. ? Adottato dal Parlamento europeo, in plenaria, il mandato… - PaoloTomasello2 : RT @Maryljacb: Per cortesia, la Gentili spieghi che il presunto odio verso l'occidente dei russi, è esclusivamente rivolto ai governi eur… - RomaSette : La proposta Ue: stop alle auto a benzina e diesel entro il 2035. ? Adottato dal Parlamento europeo, in plenaria, il… - JuliaTaleS : RT @messaggidivita: Annunciano lo stop alle vendite di auto benzina e diesel dal 2035, ovviamente solo per i povery. Ça va sans dire. Vogl… - LPincia : RT @messaggidivita: Annunciano lo stop alle vendite di auto benzina e diesel dal 2035, ovviamente solo per i povery. Ça va sans dire. Vogl… -