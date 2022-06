Sequestrato il libro di Striscia su Baglioni Indagati per diffamazione Ricci | Greggio | Iacchetti e il Mago Casanova | «Non abbiamo offeso nessuno Manovra intimidatoria»

(Di sabato 11 giugno 2022) Antoniola Notiziala Notizia avrebbe leso la reputazione di Claudioe per tale ragione ildel tg satirico “Tutti poeti con Claudio” è statosu ordine del gip del Tribunale di Monza. L’inchiesta vedeAntonio, Ezio, Enzoe il(Antonio Montanari). Patron, conduttori e inviato della trasmissione di Canale 5 sono accusati di aver ripetutamente definito il cantautore romano – in diversi servizi del 2019 – “con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo”. Il gip Gianluca Tenchio – riferisce Il Corriere della Sera – ha disposto il 9 maggio scorso il ...

Sinceramente, proprio per esasperante tensione all'anonimato, approcciammo ilcon diffidenza. Striscia, "tutto". La clamorosa vittoria in tribunale di Claudio BaglioniTutto si può toccare, tranne il divino Baglioni E no! La satira è essenziale nel viver civile - ha proseguito Ricci - Tutto quello che c'è nelè vero. E poi non lo abbiamo accusato di plagio, ... Sequestrato il libro di Striscia la Notizia su Claudio Baglioni Gli indagati sono accusati di aver «ripetutamente definito», in molti servizi, il cantautore «con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo» al pubblico. Abbiamo r ...Il gip del tribunale di Monza ha ordinato il sequestro di "Tutti poeti con Claudio", il patron del tg satirico promette battaglia "per la libertà" ...