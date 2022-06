Sallusti asfaltato | Cacciari lo brutalizza | “Non conosce la storia” | Scontro a Otto e mezzo

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 11 giugno 2022) Tra i fermi oppositori di Vladimir Putin e della Russia si è schierato anche Alessandro, giornalista e direttore responsabile della testata Libero. Nei giorni scorsi, infatti,aveva espresso dichiarazioni di fuoco nei confronti del Cremlino, definendolo un “palazzo di m**da” e precisando come al suo interno il comunismo “ha fatto le più grande tragedie del secolo scorso”. Parole che hanno avuto un grande risalto mediatico e che hanno scatenato la reazione di Massimo. Sia il filosofo cheerano ospiti del programmasu La7: quando il conduttore della trasmissione, Giovanni Floris, ha incalzato, il filosofo non ha usato giri di parole per chiarire il suo pensiero. “Non posso parlare della ...