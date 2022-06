Programmi TV di stasera, sabato 11 giugno 2022. Dopo la finale di Wembley, si gioca un’altra Inghilterra-Italia (Di sabato 11 giugno 2022) Gli Azzurri di Roberto Mancini Rai1, ore 20.45: Inghilterra-Italia – Nations League Calcio. Non si giocherà a Wembley, contrariamente alle tradizioni del Regno Unito, ma al Molineux Stadium di Wolverhampton, che tornerà ad ospitare un match della Nazionale dei Tre Leoni Dopo sessantaquattro anni. La partita di stasera, terza giornata del Gruppo 3 della Nations League, rischia già di essere decisiva, soprattutto per i Bianchi di Southgate, ultimi in classifica con un solo punto, Dopo la sconfitta contro l’Ungheria e il pareggio contro la Germania. Roberto Mancini, invece, dal canto suo, proseguirà anche in Inghilterra i suoi “esperimenti” alla ricerca di un nuovo nucleo di giovani e giovanissimi in grado di garantire il ricambio generazionale Dopo il ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Gli Azzurri di Roberto Mancini Rai1, ore 20.45:– Nations League Calcio. Non si giocherà a, contrariamente alle tradizioni del Regno Unito, ma al Molineux Stadium di Wolverhampton, che tornerà ad ospitare un match della Nazionale dei Tre Leonisessantaquattro anni. La partita di, terza giornata del Gruppo 3 della Nations League, rischia già di essere decisiva, soprattutto per i Bianchi di Southgate, ultimi in classifica con un solo punto,la sconfitta contro l’Ungheria e il pareggio contro la Germania. Roberto Mancini, invece, dal canto suo, proseguirà anche ini suoi “esperimenti” alla ricerca di un nuovo nucleo di giovani e giovanissimi in grado di garantire il ricambio generazionaleil ...

